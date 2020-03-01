Молодогвардейцы рассказывают пенсионерам о самоизоляции

| Фото: региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» | Фото: региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

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Об опасности нахождения на улице информируют пенсионеров у торговых точек молодогвардейцы Тюменской области. Они также сообщают пожилым людям о возможности бесплатной доставки продуктов и лекарств домой, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России".

По данным общественников, не все пенсионеры готовы следовать предписанию губернатора Тюменской области Александра Моора об обязательной самоизоляции людей пожилого возраста. На улицах по-прежнему немало людей старшего возраста.

"Пенсионеры находятся в группе риска заболевания коронавирусом. Мы должны использовать все методы убеждения старшего поколения в пользу того, чтобы они оставались дома. Тем более, для доставки пенсионеров работают волонтеры, которые могут доставить продукты прямо домой", - сказал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

| Фото: региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» | Фото: региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

Ранее в Тюменской области стартовала горячая линия, по которой все пенсионеры города могут заказать бесплатную доставку продуктов из магазинов. Именно ей призывают пользоваться активисты "Молодой Гвардии". Для этого тюменцам от 65 лет необходимо позвонить по номеру 8-800-201-41-41 и продиктовать адрес и список товаров.