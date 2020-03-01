  • 31 марта 202031.03.2020вторник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 6..8 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Молодогвардейцы рассказывают пенсионерам о самоизоляции

Общество, 15:21 31 марта 2020

региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» | Фото: региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

Далее в сюжете Тюменским предпринимателям рассказали о мерах поддержки в условиях коронавируса

Об опасности нахождения на улице информируют пенсионеров у торговых точек молодогвардейцы Тюменской области. Они также сообщают пожилым людям о возможности бесплатной доставки продуктов и лекарств домой, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России".

По данным общественников, не все пенсионеры готовы следовать предписанию губернатора Тюменской области Александра Моора об обязательной самоизоляции людей пожилого возраста. На улицах по-прежнему немало людей старшего возраста.

"Пенсионеры находятся в группе риска заболевания коронавирусом. Мы должны использовать все методы убеждения старшего поколения в пользу того, чтобы они оставались дома. Тем более, для доставки пенсионеров работают волонтеры, которые могут доставить продукты прямо домой", - сказал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» | Фото: региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

Ранее в Тюменской области стартовала горячая линия, по которой все пенсионеры города могут заказать бесплатную доставку продуктов из магазинов. Именно ей призывают пользоваться активисты "Молодой Гвардии". Для этого тюменцам от 65 лет необходимо позвонить по номеру 8-800-201-41-41 и продиктовать адрес и список товаров.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:42 31.03.2020Тюменским предпринимателям рассказали о мерах поддержки в условиях коронавируса
15:39 31.03.2020Дармарка переходит на удаленный режим работы
15:21 31.03.2020Молодогвардейцы рассказывают пенсионерам о самоизоляции
15:13 31.03.2020Тюменская семейная пара заразилась коронавирусом после посещения Австрии