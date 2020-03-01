В Тюмени подопечные центра "Милосердие" шьют маски

| Фото: центр помощи "Милосердие" во ВКонтакте | Фото: центр помощи "Милосердие" во ВКонтакте

Подопечные Тюменского центра помощи бездомным "Милосердие" заняты изготовлением многоразовых марлевых масок. Трудовые мастерские, которые организованы на базе центра помощи, сейчас полностью переведены на эту работу.

"Речь не о желании заработать на этом – мы указали минимальную цену. Для кого-то это может быть в качестве добровольного пожертвования – тем же людям, которые испытывают материальные затруднения. Планируем передавать маски безвозмездно для того, чтобы люди смогли себя обезопасить. Наши подопечные обследованы, изделия дезинфицируют, обрабатывают парогенератором. Пока делаем 100 масок в день. Посмотрим, как пойдет дальше. Уже есть заказы", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор АНО "Милосердие" Андрей Якунин.

| Фото: центр помощи "Милосердие" во ВКонтакте | Фото: центр помощи "Милосердие" во ВКонтакте

Пошивом масок занимаются четверо подопечных центра, в их распоряжении три швейные машинки. Масками, которые можно постирать, прогладить и использовать снова, уже снабдили центр "Милосердие" и два его отделения.

"Обеспечиваем свои нужды, нужды партнеров. Готовы помочь приходам. Перед нами стоит задача больше социального плана, чтобы не допустить распространения инфекции и вирусов", – добавил он.

| Фото: центр помощи "Милосердие" во ВКонтакте | Фото: центр помощи "Милосердие" во ВКонтакте

По словам Якунина, очень важен элемент социальной реабилитации. Сейчас подопечные центра помощи "Милосердие" находятся в режиме самоизоляции и им нравится быть полезными.

Заказы на изготовление масок принимают по телефонам: 62-65-65, 8-952-682-57-05 (Олег Николаевич).

Инна Пахомова