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Сорок четыре человека выписали из обсервационного "Градостроителя" в Тюмени

Общество, 13:25 31 марта 2020

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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28 человек выписаны из обсервационного госпиталя "Градостроитель" под Тюменью. Утром 31 марта выехали еще 16. Все они здоровы.

Среди постояльцев были и иностранцы. Луи Поль дж. Вервут поделился впечатлениями о пребывании в госпитале.

"Это было замечательное время, нам очень понравилась организация работы, питание, такой доброжелательный персонал. Мы были в разных странах, но так хорошо, наверное, не было еще нигде", - рассказал бельгиец.

От имени всех гостей он вручил персоналу обсерватора цветы.

Напомним, на карантине в "Градостроителе" остаются 27 человек.

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# Градостроитель , изоляция , коронавирус

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