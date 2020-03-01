Жителям Тобольска запретили посещение парков, детских площадок

| Фото: личный аккаунт Максима Афанасьева в Instagram | Фото: личный аккаунт Максима Афанасьева в Instagram

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Жителям Тобольска запрещается посещать парки, скверы, набережные, детские площадки и другие общественные места. Распоряжение об этом создал глава Тобольска 31 марта.

Введение дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции принято на основании постановления губернатора Тюменской области.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Уже закрыт доступ в центр "Тобол", управляющие компании проводят работу по размещению сигнальных лент на детских площадках. Всем предприятиям и учреждениям - нанести разметку в размере 1,5 метров, а гражданам в обязательном порядке соблюдать эту дистанцию", - сказал он.

В Тобольске заблокируют все льготные транспортные карты, включая школьников и студентов. Добавим, решение о блокировке транспортных карт тоболяков старше 65 лет глава города принял 30 марта.

"Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что все эти меры введены из-за нарушения режима обязательной самоизоляции, как людьми, вернувшимися из-за границы, так и жителями возраста 65 плюс. Добавил, что если нарушения продолжатся, не исключено, что будут введены дополнительные меры", - напомнил Афанасьев.

Анжела Лебедева