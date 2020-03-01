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Александр Моор поблагодарил тюменцев, соблюдающих режим самоизоляции

Губернатор, 19:04 30 марта 2020

Фото: admtyumen.ru

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Тюменцев, соблюдающих режим самоизоляции, поблагодарил на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Да, это вносит свои коррективы в жизнь, но, поверьте, ограничения оправданы. Отмените встречи с друзьями, не выходите на улицу без острой необходимости. Посвятите эти дни, освободившиеся от работы и повседневных забот, общению с семьей, самообразованию. Главное - оставайтесь дома. Это поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции", - обратился к землякам глава региона.

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# Александр Моор , коронавирус , самоизоляция

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