Александр Моор поблагодарил тюменцев, соблюдающих режим самоизоляции

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

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Тюменцев, соблюдающих режим самоизоляции, поблагодарил на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Да, это вносит свои коррективы в жизнь, но, поверьте, ограничения оправданы. Отмените встречи с друзьями, не выходите на улицу без острой необходимости. Посвятите эти дни, освободившиеся от работы и повседневных забот, общению с семьей, самообразованию. Главное - оставайтесь дома. Это поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции", - обратился к землякам глава региона.