Ялуторовские пожарные помогают пенсионерам продуктами

| Фото: 24 ПСО ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: 24 ПСО ГУ МЧС России по Тюменской области

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Сотрудники 24 пожарно-спасательного отряда Ялуторовска организовали адресную помощь ветеранам пожарной охраны на период распространения короновируса, сообщает пресс-служба пожарного отряда.

Спасатели собрали пакеты с продуктами первой необходимости, в них входят различные крупы, макаронные изделия, чай, несколько банок консервов, сгущенное и обычное молоко, мука, сахар и соль.

| Фото: 24 ПСО ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: 24 ПСО ГУ МЧС России по Тюменской области

Ялуторовские пожарные навестили Николая Леонидовича Кускова 1953 г. р. и Анастасию Васильевну Хлыстунову 1951 г.р., передали ветеранам службы продукты первой необходимости и рассказали о способах защиты от вируса. В ответ ветераны поблагодарили сотрудников МЧС и пожелали им крепкого здоровья. Для того чтобы не подвергнуть риску заражения пожилых людей, все сотрудники были в масках и выдали их ветеранам, а также обрабатывали руки антисептиками.