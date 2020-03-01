"Росгосстрах" предлагает тюменским клиентам продолжить взаимодействие дистанционно

| Фото: www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

Далее в сюжете Ялуторовские пожарные помогают пенсионерам продуктами

Страховые продукты и услуги будут доступны клиентам "Росгосстраха" даже во время вынужденных выходных, но преимущественно в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании. Для поддержки мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, старейший страховщик страны изменяет режим работы своих подразделений с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

Офисы и точки продаж "Росгосстраха", центры и пункты урегулирования убытков компании, а также партнерские СТОА и иные организации, где от клиентов принимались заявления о страховых событиях, на время вынужденных каникул будут закрыты. Офисы продаж, график работы которых включает субботние и воскресные дни, будут функционировать 4 и 5 апреля в обычном для таких дней режиме.

Ранее назначенные в офисах, ЦУУ и ПУУ встречи со страхователями, а также согласованные с клиентами даты проведения осмотров и приема документов по урегулированию убытков переносятся на новый срок, о чем клиенты сейчас уведомляются. Страхователи, у которых были согласованы встречи в указанный период, могут сами скорректировать время посещения на удобную для себя дату после окончания карантинных мероприятий, обратившись в единый контакт-центр "Росгосстраха" по бесплатным номерам 0530 (для звонков с мобильных телефонов) и 8-800-200-99-77.

Квалифицированные операторы единого контакт-центра продолжают работу в круглосуточном режиме и будут оперативно консультировать действующих и потенциальных клиентов компании как по вопросам приобретения страховых продуктов, так и по порядку обращения после наступления страхового случая.

Предоставить ушедшим на вынужденные каникулы россиянам грамотную консультацию по вопросам страховой защиты, подобрать нужную программу страхования и подготовить документы для последующего заключения договора могут и страховые агенты "Росгосстраха". Многие из них работают сейчас в дистанционном режиме, причем компания на время карантинных мероприятий обеспечивает агентам дополнительную методическую и организационную поддержку. Служба поддержки розничных продаж "Росгосстраха", которая продолжит свою работу и в выходные дни, сейчас усилена опытными специалистами для оперативного решения всех возникающих у агентов вопросов и помощи им при взаимодействии с клиентами.

Заявление на расторжение договора страхования в период "охлаждения" можно подать по почте в адрес филиала ПАО СК "Росгосстрах" по месту его фактического нахождения.

На время объявленных президентом выходных основным каналом подачи заявлений по страховым событиям в немоторных видах — таких, например, как страхование от несчастного случая, страхование имущества физлиц, страхование путешественников — становится электронная почта. Клиент может самостоятельно провести осмотр, зафиксировать повреждения и направить весь пакет необходимых документов в электронном виде на адрес EDO@rgs.ru. Соответствующие инструкции, памятки и шаблоны заявлений как для страхователей —- физических лиц, так и для корпоративных клиентов размещены на официальном сайте компании www.RGS.ru.

Подразделения, обеспечивающие исполнение обязательств компании по договорам добровольного медицинского страхования, будут работать в штатном режиме и продолжат круглосуточно организовывать медицинскую помощь застрахованными.

По моторным видам страхования — ОСАГО и каско — подача заявления о страховом событии будет возможна после возобновления работы центров и пунктов урегулирования убытков. "Росгосстрах" не будет применять никаких санкций к клиентам, которые не успеют заявить убыток в срок, предусмотренный условиями страхования и действующим законодательством. Обращаем внимание, что зарегистрировать убыток, получить консультации по страховому событию в период каникул можно в Едином контакт-центре "Росгосстраха". Дополнительно в ЕКЦ можно будет записаться для подачи документов и осмотра повреждений на даты после окончания вынужденных каникул.

Все основные розничные страховые продукты "Росгосстраха" сейчас уже можно приобрести онлайн на сайте www.RGS.ru. Весьма актуальную для сегодняшнего дня возможность проконсультироваться с врачом дистанционно, не посещая поликлиники и больницы, предоставляет полис "Доктор онлайн". Годовая страховка предусматривает консультации терапевтов, педиатров и специалистов более 40 профилей — причем, до 12 апреля ее можно купить со скидкой 20% по промокоду "КАРАНТИН". Весной для большей части России актуален и продукт "Защита от клеща" — он выручит в случае укуса или наползания этого опасного паукообразного. Также онлайн можно оформить договор страхования от онкологических заболеваний "Здоровье дороже", покрытие по которому предусматривает как единовременную денежную выплату, так и организацию лечения застрахованного.

Для автомобилистов на официальном портале "Росгосстраха" доступно оформление онлайн электронного полиса ОСАГО, страховка на случай ДТП "Каско профессионал" и полис "Помощь на дороге", незаменимый при поломке или аварии. Владельцы квартир и домов могут застраховать свое имущество без осмотра, экспертизы и описи — достаточно заполнить форму на сайте и полис придет на почту через несколько минут. Программа страхования квартиры "Родные стены" позволяет выбрать наиболее актуальные для клиента риски по желанию, в том числе защиту от несчастного случая и гражданскую ответственность перед соседями.

На территории Российской Федерации действуют более 1 тыс. 500 офисов и представительств компании, около 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работают около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов.