Призывы остаться дома будут звучать из городских громкоговорителей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменцев будут призывать остаться дома из динамиков громкоговорителей, установленных в парках. Такое решение принято на заседании городского оперативного штаба, которое провел глава Тюмени Руслан Кухарук 30 марта, сообщает пресс-служба администрации города.

Система оповещения будет работать ежедневно, начиная с 31 марта. Жителей города будут убедительно просить отказаться от прогулок и посещения людных мест.

Ранее через средства массовой информации к пожилым людям обратились медицинские работники и представители органов власти с призывом быть особенно бдительными и провести выходную неделю в режиме самоизоляции, так как граждане старше 65 лет ввиду ослабленного иммунитета и наличия хронических заболеваний попадают в группу риска по заболеванию коронавирусной инфекцией.