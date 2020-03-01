В Тюменской области ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

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Новые ограничительные меры введены в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом в видеообращении к тюменцам сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"С 18 марта на территории Тюменской области введен режим повышенной готовности в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции. С 28 марта в нашем регионе введен режим обязательной самоизоляции для наших земляков старше 65 лет либо имеющих хронические заболевания. Помимо этого, обязательный режим двухнедельной самоизоляции должны соблюдать жители региона, которые прибыли из-за границы", - напомнил губернатор.

Помимо этого, были введены дополнительные меры, связанные с ограничением работы крупных предприятий и учреждений, за исключением магазинов, которые торгуют товарами первой необходимости.

"Большинство наших земляков и предприятий выполняют все предписания. Но, к сожалению, не все. Сотрудники полиции и Роспотребнадзора фиксируют случаи нарушения режима самоизоляции тюменцами, которые прибыли из-за границы. Мы проанализировали использование транспортных карт людьми старше 65 лет, и увидели, что в субботу и воскресенье некоторые из них этими картами пользовались. Я говорил о том, что если мы такие факты зафиксируем, то предпримем более решительные действия", - отметил Александр Моор.

В регионе необходимо ввести дополнительные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, заявил губернатор.

С 31 марта в Тюменской области будут заблокированы все льготные транспортные карты школьников, студентов и пенсионеров. Запрещается посещение парков, скверов, набережных, детских и спортивных площадок и иных открытых мест массового отдыха. Граждане обязаны соблюдать дистанцию между собой не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте. Все предприятия и учреждения обязаны обеспечить нанесение соответствующей разметки.

"Все эти меры вводятся для того, чтобы минимизировать количество контактов наших земляков и снизить риск распространения новой коронавирусной инфекции. Мы будем внимательно следить за развитием событий и при необходимости вводить новые ограничительные меры", - подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко