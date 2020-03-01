Надежда Мазуркевич: зарплата тюменцев не должна уменьшиться за нерабочую неделю

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Тюменцам не следует подписывать заявления о предоставлении неоплачиваемого отпуска на пять нерабочих дней, о которых объявил президент России, если они не согласны с таким предложением работодателя. Об этом рассказала на онлайн-брифинге директор департамента труда и занятости Тюменской области Надежда Мазуркевич.

"На сайте Минтруда опубликованы рекомендации, где прямо написано, что за время нахождения человека на нерабочих днях его заработная плата не должна уменьшиться", - подчеркнула директор департамента. Если работодатель принуждает работника уйти на этот период в неоплачиваемый отпуск, следует немедленно обращаться в Госинспекцию по труду.

Кроме того, все вопросы и заявления о нарушении трудовых правах можно направлять на горячую линию 8-800-707-88-41.

Напомним, пять нерабочих дней с сохранением зарплаты в период с 30 марта по 5 апреля введены в России по указанию президента РФ Владимира Путина для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Работу продолжают все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней.

Евгений Бабенко