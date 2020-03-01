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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более двухсот ординаторов и студентов Тюменского медицинского университета помогают медикам

Общество, 14:09 31 марта 2020

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

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Более 160 ординаторов и около 60 студентов ТюмГМУ задействованы во внеучебное время на работе в городских поликлиниках, в Областной инфекционной клинической больнице и на Станции скорой помощи, сообщает вуз.

Все они прошли цикл теоретических и практических занятий: добровольцам напомнили на занятиях технику обработки рук, порядок утилизации отходов разных классов, правила использования средств индивидуальной защиты, в которых они будут работать, а после окончании работы снимать и утилизировать.

Для обучения волонтеров в университете оперативно мобилизовались соответствующие специалисты – сотрудники кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии, кафедры инфекционных болезней с курсами детских инфекций, кафедры терапии, а также кафедры медицинской профилактики и реабилитации.

Студенты старших курсов имеют сертификат медицинской сестры (медицинского брата), они будут оказывать помощь врачам, а ординаторы будут работать в качестве участковых терапевтов и педиатров.

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# волонтеры-медики , коронавирус , Тюменский медицинский университет

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