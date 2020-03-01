Оперативный штаб по профилактике коронавируса напоминает тюменцам номера горячих линий

| Фото: oprf.ru | Фото: oprf.ru

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Номера горячих линий, работающих в регионе, напоминает Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Вернувшиеся из-за границы граждане должны обратиться по номеру 8-800-234-35-22. Здесь же можно сообщить о вернувшихся соседях, не соблюдающих режим самоизоляции.

Горячая линия по доставке продуктов для лиц старше 65 лет и маломобильных граждан работает круглосуточно по номеру 8-800-200-34-11.

Тюменцы, испытывающие в связи со сложившейся ситуацией психологические трудности, могут обратиться по номеру 8-800-201-41-41.

Ответы на вопросы по коронавирусу можно получить на горячей линии Роспотребнадзора по номеру 8-800-302-26-70.

Позвонив на 8-800-250-30-91 можно уточнить ответы по теме коронавируса, касающиеся Тюменской области, если вы не нашли их в официальных источниках.

О нарушении предприятием нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля сотрудники могут сообщать в департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области по телефону +7 (3452) 42-60-11 или на электронную почту lp-to@72to.ru.

Жители региона, считающие, что нарушены их трудовые права, например, если работодатель вынуждает написать заявление отпуск без сохранения зарплаты, могут передать сведения по номеру +7 (3452) 50-09-15 или обращаться сюда.

Если отдельные предприятия нарушают Указ Президента, то напишите, перейдя по ссылке.