Тюменская семейная пара заразилась коронавирусом после посещения Австрии

| Фото: АСИ | Фото: АСИ

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Коронавирус подтвержден еще у двух жителей Тюменской области, передает оперативный штаб

Заболели супруги, вернувшейся из Австрии 15 марта. Со дня прилета они строго соблюдали режим самоизоляции.

"Они добропорядочно находились на самоизоляции, у них сразу были взяты первые анализы на коронавирус. Спустя некоторое время появились симптомы ОРВИ, и пришло первое подтверждение о положительном результате. В дальнейшем повторные анализы подтвердили COVID-19. Оба получают необходимое лечение, у женщины на сегодня наблюдается повышенная температура, а мужчина чувствует себя удовлетворительно", - отмечает штаб.

Сейчас муж и жена находятся в изолированных боксах Областной инфекционной клинической больницы. Итого, сейчас в Тюмени пятеро граждан получают необходимое лечение от коронавирусной инфекции.