Соцработники доставляют пожилым тюменцам лекарства на дом

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

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Пожилым тюменцам, которые имеют право на получение льготных медикаментов по рецептам врачей, лекарства доставляют на дом социальные работники. Это практикуется в регионе с 27 марта совместно с учреждениями здравоохранения, сообщает областной департамент соцразвития.

Самим пожилым гражданам, которые находятся дома на самоизоляции, никуда обращаться не надо. Поликлиники самостоятельно передают социальным работникам информацию о том, кому необходимо отвезти лекарства, соцработники получают рецепты в поликлиниках, затем - лекарства в аптеках и развозят их.

По словам руководителя службы по доставке медикаментов, созданной при областном центре реабилитации инвалидов, Жанны Гармановой, в ее структуре работают 30 специалистов. В среднем, обрабатываются более 200 адресов ежедневно. При этом приоритетом является безопасность как пожилых людей, так и самих социальных работников.

Как рассказала социальный работник Любовь Аверина, доставка осуществляется полностью бесконтактным способом с соблюдением всех мер безопасности. Социальный работник носит медицинскую маску, перчатки, пакет с лекарствами размещается на дверной ручке, предварительно обработанной дезинфицирующим средством. После звонка в дверь социальный работник отходит на безопасное расстояние (не менее чем 1,5 м), гражданин забирает пакет, проверяет наличие лекарственных препаратов и расписывается в соответствующем бланке о получении лекарств. Пакет с документами также размещается на дверной ручке.

Доставка льготных лекарств на дом входит в комплекс дополнительных мер поддержки граждан Тюменской области в возрасте старше 65 лет, находящихся на самоизоляции в период с 28 марта до 10 апреля.

Помимо этого, с 19 марта для одиноких пожилых людей и инвалидов при Областном геронтологическом центре работает круглосуточный консультационный пункт, обратиться в который можно по телефону 8-800-201-41-41, звонок бесплатный. В муниципальных образованиях по данным вопросам консультируют специалисты диспетчерских служб при комплексных центрах социального обслуживания.

Также, начиная с 3 апреля будет выплачена разовая адресная социальная помощь в размере 2 тыс. рублей гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, и людям, страдающим хроническими заболеваниями.