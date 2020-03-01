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Более ста волонтеров помогут жителям Тюменского района в период самоизоляции

Общество, 17:32 31 марта 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

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Закрытие объектов торговли и общественного питания, выполнение жителями района режима самоизоляции, поддержку граждан обсудили участники расширенного заседания санитарной противоэпидемической комиссии в режиме видеоконференцсвязи, сообщает администрация Тюменского района.

По данным на 13 часов 30 марта в Тюменском районе приостановлена работа 242 непродовольственных торговых точек из 246, подлежащих закрытию в связи постановлением правительства Тюменской области. С остальными ведется разъяснительная работа. Проверены все стоянки автомобильного транспорта на территории муниципальных образований.

Сформирована 31 врачебная бригада для выезда к гражданам, находящимся в режиме самоизоляции. У 398 жителей района, вернувшихся после 1 марта из-за границы, сделан забор мазков. Ежедневно их обзванивают сотрудники больницы, чтобы получить оперативную информацию о состоянии.

Сотрудники местных администраций и участковые полиции, получая данные о гражданах, прибывших на территорию района из других стран, также фиксируют их местонахождение и контролируют соблюдение ими режима самоизоляции.

Продолжает работу диспетчерская служба Комплексного центра социальной защиты населения Тюменского района. По телефону 764-002 можно сообщить о необходимости доставки на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов.

Сформирован отряд волонтеров из 107 человек. По информации директора центра соцобслуживания Натальи Нестеровой, в диспетчерскую службу поступило 14 звонков, все они оперативно отработаны. Заявку можно подать ежедневно с 8 до 19 часов.

Глава района Светлана Иванова подчеркнула, что стабильность ситуации в районе зависит не столько от постоянного контроля, сколько от сознательного отношения граждан.

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# коронавирус , Тюменский район

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