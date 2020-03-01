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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Транспортный и миграционный контроль усилили в Ишимском районе

Общество, 17:50 31 марта 2020

администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

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Комплекс мер для усиления защиты в борьбе с инфекцией готовят в Ишимском районе. Сейчас здесь работают только магазины продуктов питания и аптеки. Усилен транспортный и миграционный контроль, сообщает администрация муниципалитета.

Как сообщили на заседании оперативного штаба с участием руководителей всех структур и ведомств, в Ишимском районе коронавируса нет.

Чтобы не допустить распространения острых респираторных инфекций, введен временный режим ограничения на плановую госпитализацию в стационар. Это не касается пациентов онкологического профиля и тех, кто нуждается в высокотехнологичных оперативных вмешательствах. Экстренная помощь, как и положено, оказывается незамедлительно и в полном объеме.

"Все, что зависит от местного самоуправления, от различных ведомств и структур, в том числе и решения, которые были приняты сегодня в ходе оперативного штаба, будут выполняться неукоснительно", - подчеркнул глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

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# коронавирус

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