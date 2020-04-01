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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юргинские волонтеры организовали "Карантинный патруль"

Общество, 13:24 01 апреля 2020

yurga72.ru | Фото: yurga72.ru

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Профилактические рейды против распространения коронавирусной инфекции проводят волонтеры в Юргинском районе с 30 марта, сообщает информационно-издательский центр "Призыв".

Специалисты центра развития детей и молодежи "Лидер" на улицах райцентра напоминают односельчанам о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Рассказывают о работе диспетчерской службы Комплексного центра социального обслуживания населения, вручают памятки с телефоном горячей линии, по которому можно заказать необходимые продукты и лекарства на дом.

С 31 марта в регионе действует запрет на посещение парков, скверов, набережных, детских площадок и других общественных мест, за тем, чтобы эти объекты оставались пустыми, следят в том числе и добровольцы "Карантинного патруля".

yurga72.ru | Фото: yurga72.ru

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# волонтеры , коронавирус , профилактика , Юргинский район

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