Волонтеры доставляют викуловчанам продукты и лекарства

администрация Тюменского района администрация Тюменского района

Далее в сюжете В Югре и на Ямале для всех введен режим обязательной самоизоляции

Более 10 граждан Викуловского района воспользовались помощью волонтеров комплексного центра социального обслуживания населения района.

Как отметили в диспетчерской, звонят как жители райцентра, так и сельских поселений. Чаще всего это одинокие пенсионеры, среди популярных заказов - лекарства и продукты питания.

"Волонтеров хватает, они все у нас в штате, поэтому никто из нуждающихся не останется без внимания", - подчеркнули в центре.

Работает пункт с 8 до 19 часов, тел. 8-34557-2-38-73. Заявку сразу обработают и передадут волонтеру. Он предварительно созвонится с нуждающимся и договорится об удобном времени доставки. Сама услуга бесплатная, нужно только оплатить заказанные продукты и лекарства.

Как отметила заместитель директора Викуловского КЦСОН Елена Нусс, услуга предусмотрена для одиноких граждан старше 65 лет, мам-одиночек с детьми в возрасте до трех лет полных семей с детьми-инвалидами.

Напомним, подобная работа организована во всех районах Тюменской области и областном центре. Кроме доставки на дом лекарств и предметов первой необходимости, специалисты оказывают психологическую поддержку самоизолированным гражданам.

Евгения Шевцова