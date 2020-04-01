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В Югре и на Ямале для всех введен режим обязательной самоизоляции

Общество, 14:21 01 апреля 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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Обязательный для всех режим самоизоляции введен в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, сообщается на сайтах правительств округов.

В Югре данный режим установлен "на период до особого распоряжения", на Ямале пока его даты обозначены с 1 по 5 апреля включительно. В это дни гражданам не разрешается покидать собственные дома и квартиры без острой необходимости. В частности, жителям Ямала рекомендовали закупать продукты в ближайших от дома магазинах, не выгуливать домашних животных далее 100 метров от места проживания, мусор выбрасывать в ближайший контейнер и соблюдать полутораметровую дистанцию с другими людьми.

Власти призвали жителей округов ответственно отнестись к соблюдению карантинных мер, беречь себя, своих близких и делать все от них зависящее для предотвращения распространения COVID-19.

Режим самоизоляции не распространяется на медиков, фармацевтов и тех, кто задействован в снабжении населения продуктами питания и товарами первой необходимости. Продолжают работу те, кто выполняет неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, кто выполняет неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов исполнительной власти и органов местного самоуправления также продолжают свою трудовую деятельность.

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# коронавирус , ХМАО , ЯНАО

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