Транспортный поток на дорогах Тюменской области снизился

Тюменская линия Тюменская линия

В один балл оценивает уровень затрудненности на дорогах Тюмени сервис Яндекс.пробки. Водители отмечают, что таких свободных дорог, особенно в центре областной столицы, не было давно.

Павел Шевелев, 26 лет, Лангепас:

- В Тюмени бываю часто, раньше жил здесь, и такой ситуации не помню лет десять точно. Навигатор показывает примерное время до места назначения в два-три раза меньше, чем обычно. Сделал скрин экрана навигатора - пробки ноль баллов, буду всем показывать.

Сергей Семенов, 33 года, Тюмень:

- Я живу на Профсоюзной улице, а работаю на выезде из города. Раньше дорога домой занимала не меньше 45-50 минут, в центре в час пик сами знаете какое движение. Сейчас намного проще, но воспользоваться ситуаций все равно не могу - с семьей дома на самоизоляции.

Александра Лебедева, 29 лет, Тюмень:

- Я водитель с небольшим стажем, и больше всего внимания мне требовалось на пешеходных переходах, особенно которые без светофоров. Сейчас так удивительно: едешь, а переходы почти все пустые, на улицах совсем мало людей. Это и правильно, самоизоляция - очень важная мера.

Александр Новиков, 36 лет, Тюмень:

- Я с семьей нахожусь дома и в город выезжаю крайне редко. Однако интересно из окна наблюдать, как автобусы по улицам идут пустые - давно такого не было. Сын смеется, называет Тюмень Припятью. Шутки шутками, но лучше действительно поберечься и остаться дома. Уж точно не лучшее время для поездок на общественном транспорте.

Евгения Шевцова