  • 1 апреля 20201.04.2020среда
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 6..8 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Зарегистрировать брак или развод тюменцы смогут только после 1 июня

Политика, 14:56 01 апреля 2020

Скриншот видео

Далее в сюжете Госдума: предпринимателям, пострадавшим от коронавируса, дадут кредитные каникулы

Государственная регистрация заключения и расторжения браков приостанавливается постановлением правительства Тюменской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции с 1 апреля по 1 июня, сообщила начальник областного управления ЗАГС Лилия Амбарцумова.

"Даты регистрации браков, которые были определены ранее, переназначены на более поздние сроки. При наличии особых условий регистрацию проведут, но с участием только жениха и невесты, без приглашенных. К таким условиям, согласно законодательству, относятся беременность, наличие ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и некоторые другие обстоятельства, устанавливаемые в индивидуальном порядке", - рассказала она.

Для определения особых обстоятельств, даты регистрации или расторжения брака сотрудники ЗАГС будут в индивидуальном порядке связываться с заявителями и решать вопрос о переносе. Также можно самостоятельно позвонить в отдел ЗАГС, куда ранее подавали заявление.

Жителей региона просят соблюдать постановление правительства и не подавать заявления на брак или развод через Госуслуги в даты с 1 апреля по 1 июня - в противном случае сотрудники ЗАГС направят отказ.

Напоминаем, что все ограничительные меры направлены на сохранение здоровья граждан.

Евгений Бабенко

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗАГС , коронавирус , Лилия Амбарцумова

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:13 01.04.2020В России принят закон об онлайн-продаже лекарств
16:01 01.04.2020В Тюменской области за сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы
14:56 01.04.2020Зарегистрировать брак или развод тюменцы смогут только после 1 июня
16:43 31.03.2020О нарушителях самоизоляции тюменцы могут сообщать в полицию