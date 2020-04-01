Зарегистрировать брак или развод тюменцы смогут только после 1 июня

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Государственная регистрация заключения и расторжения браков приостанавливается постановлением правительства Тюменской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции с 1 апреля по 1 июня, сообщила начальник областного управления ЗАГС Лилия Амбарцумова.

"Даты регистрации браков, которые были определены ранее, переназначены на более поздние сроки. При наличии особых условий регистрацию проведут, но с участием только жениха и невесты, без приглашенных. К таким условиям, согласно законодательству, относятся беременность, наличие ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и некоторые другие обстоятельства, устанавливаемые в индивидуальном порядке", - рассказала она.

Для определения особых обстоятельств, даты регистрации или расторжения брака сотрудники ЗАГС будут в индивидуальном порядке связываться с заявителями и решать вопрос о переносе. Также можно самостоятельно позвонить в отдел ЗАГС, куда ранее подавали заявление.

Жителей региона просят соблюдать постановление правительства и не подавать заявления на брак или развод через Госуслуги в даты с 1 апреля по 1 июня - в противном случае сотрудники ЗАГС направят отказ.

Напоминаем, что все ограничительные меры направлены на сохранение здоровья граждан.

Евгений Бабенко