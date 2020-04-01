Госдума: предпринимателям, пострадавшим от коронавируса, дадут кредитные каникулы

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Поправки, принятые в третьем, окончательном чтении, предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах в связи с эпидемией нового заболевания, сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.

Закон, принятый 1 апреля, дает право на кредитные каникулы гражданам и ИП, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и субъектам МСП, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Каникулы предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.

Заемщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами по ипотеке и потребительским займам на срок до шести месяцев, если доходы такого заемщика за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год на 30 и более процентов.

Достаточно будет просто позвонить в банк. Кредитная организация будет вправе потребовать документы, подтверждающие факт снижения доходов. Однако заемщик сможет предоставить их не сразу, а в течение 90 дней с момента обращения.

Закон предусматривает также кредитные каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей. Перечень таких отраслей определит правительство.