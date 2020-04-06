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Пассажир Mitsubishi погиб в ДТП в Ишимском районе

Происшествия, 13:25 06 апреля 2020

"Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив)

Пассажир машины Mitsubishi Lancer погиб в ДТП на автодороге Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск в Ишимском районе 3 апреля. Еще двое человек получили травмы. ДТП произошло в 16 часов на 573-м км дороги.

"Водитель Mitsubishi Lancer при обгоне выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем Citroen", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Мужчина 1984 года рождения, находившийся в салоне Mitsubishi, погиб на месте. Это житель Омска, он был на переднем пассажирском сиденьи. Оба водителя получили травмы. Мужчина 1994 года рождения – житель Омской области, находившийся за рулем Mitsubishi, госпитализирован с травмой ноги и другими повреждениями.

Водитель Citroen 1966 года рождения, проживающий в Омской области, госпитализирован. У него диагностировали травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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