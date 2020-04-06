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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ольга Кузнечевских призвала жителей соблюдать меры предосторожности

Общество, 18:18 06 апреля 2020

фото "Тюменская линия"

Коронавирусная инфекция – опасное заболевание, которому подвержены не только пожилые люди. Отнестись бережно к своему здоровью и соблюдать меры предосторожности в период самоизоляции призвала жителей Тюменской области заместитель губернатора Ольга Кузнечесвских.

"Просим всех соблюдать все меры безопасности, это очень серьезно. Прошла неделя самоизоляции, у некоторых возникло желание пойти погулять. Обращаюсь к вам: соблюдайте режим самоизоляции, без необходимости не выходите из дома, не организуйте никаких пикников и прогулок. У нас по-прежнему закрыты все досуговые, спортивные, развлекательные учреждения. Работают аптеки и продовольственные магазины", - напомнила она.

Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями всегда могут обратиться за помощью в социальные службы – волонтеры доставят необходимые продукты и лекарства на дом.

Екатерина Исаева

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# коронавирус , Ольга Кузнечевских

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