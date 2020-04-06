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Регионы не должны закрывать границы, считает эксперт

Общество, 18:00 06 апреля 2020

www.gov-murman.ru | Фото: www.gov-murman.ru

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В России нет ни одного региона, который потенциально может закрыть границы и обойтись без внешнего воздействия. Об этом заявил директор центра ситуационного мониторинга и региональных исследований РАНХиГС Александр Савченко, сообщает радио Sputnik.

По его словам, такие меры региональных властей направлены на решение внутренних задач и однозначно ухудшают ситуацию региона и страны в целом. Ограничения на въезд ввели, в частности, в Чечне, в Астраханской, Ленинградской и Мурманской областях, в Еврейской автономной области и Красноярском крае.

"В нашей позднейшей экономической истории это уже было. В начале 90-х годов главы муниципальных образований ставили шлагбаумы при въезде на свои территории и чего-то требовали с проезжающих. Это однозначно ухудшает ситуацию регионов. Внутренние таможни в российском государстве были отменены еще при императрице Елизавете Петровне", – рассказал Александр Савченко.

Меры против распространения коронавируса и широкие полномочия, которые даны регионам, открывают возможности для разного рода групп влияний решать свои интересы, считает эксперт.

"Многие меры, которые проводятся под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса, могут привести к худшим последствиям, чем то зло, на которое они направлены. В энергосистему страны входит не только электроэнергия, но, скажем, поставки горючего. Нефтеперерабатывающие заводы развозят бензин по бензоколонкам. Сколько регионов останутся без бензина, если мы начнем перекрывать границы. Не говоря уже о поставках продовольствия и так далее", – отметил Александр Савченко.

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# границы , коронавирус , профилактика , регионы

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