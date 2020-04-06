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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области новых случаев заражения COVID-19 не зафиксировано

Общество, 18:12 06 апреля 2020

фото "Тюменская линия"

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Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Тюменской области не зафиксировано. Ситуация в регионе стабильная. Такие данные оперативного штаба привела заместитель губернатора Ольга Кузнечевских во время брифинга.

"В стационаре находится семь человек. К сожалению, трое из них - это люди старшего возраста, они находятся на аппаратах ИВЛ. Их состояние тяжелое, без отрицательной динамики. Еще четыре человека - это молодые люди, состояние у них стабильное, иногда наблюдается некоторое повышение температуры. Всего в Областной инфекционной больнице – 25 человек, в основном это люди, которые контактировали с заболевшими", - рассказала она.

В обсерваторе "Градостроитель" - три человека. Они не больные, их состояние хорошее. На домашнем карантине - более 3,5 тыс. человек.

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# коронавирус , Ольга Кузнечевских

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