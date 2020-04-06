Сомнолог советует хорошо спать, чтобы укрепить иммунитет для борьбы с вирусами

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Соблюдать правильный режим сна во время всеобщей самоизоляции для укрепления иммунитета посоветовала старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова, сообщает РИА Новости.

"Сейчас нужно хорошо спать, поскольку это необходимо для нормальной работы иммунитета. Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы. Хороший сон для иммунитета очень важен, а сейчас проблема иммунитета стоит остро", - рассказала сомнолог Пучкова.

Она добавила, что даже если у вас выходной, это не повод слишком много или слишком мало спать, поскольку это может вызвать "рассинхронизацию". И рекомендовала не сбивать режим сидением за компьютером до утра и сном до послеполудня.

"Это не очень хороший вариант, поскольку наш организм работает ритмично. Когда начинается такое сползание, то происходит рассинхронизация внутренних часов, когда одни системы организма у нас работают по одному режиму, другие - по-другому. Это негативно сказывается на здоровье", - пояснила сомнолог.

Улучшить сон и состояние здоровье помогут простые правила. Александра Пучкова советует даже во время самоизоляции спать минимум по восемь часов в день, в хорошо проветренной комнате, где прохладно, темно и тихо.