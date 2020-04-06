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Общественный транспорт в Тюмени продолжит работу по графику выходных дней

Общество, 12:19 06 апреля 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

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По графику выходных дней будет работать общественный транспорт в областном центре с 4 по 30 апреля, сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить актуальное расписание движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте Тюменьгортранса в разделе "Расписание" или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".

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# общественный транспорт

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