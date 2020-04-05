В Тюменской области уточнили режим работы предприятий с 6 апреля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В адрес правительства Тюменской области за минувшие сутки поступило большое количество обращений от предприятий и организаций с просьбой разъяснить, как предприятия и организации работают с 6 апреля. Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в прямом эфире ответил на эти вопросы, а также прокомментировал изменения, внесенные в постановление губернатора Тюменской области № 120-п.

"Основные вопросы – как мы работаем на следующей неделе и как будем работать после 12 апреля. Отвечая на первый вопрос, отмечу: мы руководствуемся двумя документами. Первый – указ президента, которым нерабочие дни продлены до 30 апреля включительно. А это значит, что следующая неделя – ровно такая же нерабочая, как и текущая. Второй документ – постановление губернатора Тюменской области № 120-п, оно регламентирует те виды деятельности, которые могут осуществлять работу на территории региона. Относительно торговли в нем появились два новых пункта - разрешена работа зоомагазинам и дистанционная торговля товарами непродовольственной группы с доставкой заказчику на дом. Например, так можно реализовывать строительные материалы", - пояснил Андрей Пантелеев.

Особо замгубернатора акцентировал внимание руководителей предприятий на строгом соблюдении всех требований санитарно-эпидемиологических служб, ограничений, установленных в связи с режимом повышенной готовности.

"Если ранее требования санэпидрежима носили рекомендательный характер, то теперь являются обязательными. Всю следующую неделю мы посвятим контролю за предприятиями, которые продолжают работу, по выполнению этих норм и требований. Те, кто не будет их выполнять, будут закрыты", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Что касается того, как будут работать предприятия и организации, деятельность которых сначала была приостановлена до 5 апреля, а теперь запрет продлен до 12 апреля, то все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

"При необходимости запрет на их открытие будет продлен. Мы будем принимать решения в зависимости от складывающейся в регионе обстановки и информировать вас об этом", - сообщил Андрей Пантелеев.

Татьяна Тихонова