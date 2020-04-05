Школьник разработал программу, упрощающую наблюдение за пациентами на карантине

t-l.ru t-l.ru

Приморский школьник разработал программу для медиков, упрощающую наблюдение за пациентами на карантине. Специальная программа, позволяющая врачам дистанционно наблюдать пациентов, находящихся на самоизоляции по коронавирусу, внедрена в поликлинике №9 Владивостока, сообщает Минздрав России.

Разработчиком программы выступил десятиклассник гуманитарно-экономического колледжа Дальневосточного федерального университета Иван Кобец. Юный программист – сын врача, и как признается молодой человек, ему очень хотелось облегчить и упорядочить работу маминого коллектива.

"Идея создать такую программу пришла в пятницу, когда мама поделилась информацией о том, сколько людей, вернувшихся из-за заграницы, нужно ежедневно обзванивать и опрашивать специалистам. За субботу я разработал программу, и в воскресенье уже она была внедрена. В понедельник специалисты поликлиники обзвонили тех, кто находится на карантине и выдали всем специальные ID-номера, благодаря которым пациенты получили доступ к личному кабинету", – рассказал школьник.

Сейчас программу используют 170 находящихся на карантине по коронавирусу пациентов поликлиники. Пациент на сайте вводит свои данные и получает доступ к заполнению показаний. После чего вводит свою температуру, отмечает, есть ли у него симптомы простуды или нет, и передает данные. Информация добавляется в базу данных для врачей. Если пользователь ошибся при отправке, он может повторно отправить верные значения.

Главный врач поликлиники №9 Ольга Беньковская, куратор регионального проекта "Бережливая поликлиника", говорит, что с появлением программы у врачей отпала необходимость обзванивать всех.

"Сейчас наши медработники обзванивают и опрашивают только тех, кто не имеет доступа к компьютеру, что облегчает и без того напряженный график специалистов поликлиники", – отмечает Ольга Павловна.

Пока в программе работают только врачи поликлиники №9, но разработкой уже заинтересовались представители медучреждений региона.