Школьник разработал программу, упрощающую наблюдение за пациентами на карантине
Приморский школьник разработал программу для медиков, упрощающую наблюдение за пациентами на карантине. Специальная программа, позволяющая врачам дистанционно наблюдать пациентов, находящихся на самоизоляции по коронавирусу, внедрена в поликлинике №9 Владивостока, сообщает Минздрав России.
Разработчиком программы выступил десятиклассник гуманитарно-экономического колледжа Дальневосточного федерального университета Иван Кобец. Юный программист – сын врача, и как признается молодой человек, ему очень хотелось облегчить и упорядочить работу маминого коллектива.
"Идея создать такую программу пришла в пятницу, когда мама поделилась информацией о том, сколько людей, вернувшихся из-за заграницы, нужно ежедневно обзванивать и опрашивать специалистам. За субботу я разработал программу, и в воскресенье уже она была внедрена. В понедельник специалисты поликлиники обзвонили тех, кто находится на карантине и выдали всем специальные ID-номера, благодаря которым пациенты получили доступ к личному кабинету", – рассказал школьник.
Сейчас программу используют 170 находящихся на карантине по коронавирусу пациентов поликлиники. Пациент на сайте вводит свои данные и получает доступ к заполнению показаний. После чего вводит свою температуру, отмечает, есть ли у него симптомы простуды или нет, и передает данные. Информация добавляется в базу данных для врачей. Если пользователь ошибся при отправке, он может повторно отправить верные значения.
Главный врач поликлиники №9 Ольга Беньковская, куратор регионального проекта "Бережливая поликлиника", говорит, что с появлением программы у врачей отпала необходимость обзванивать всех.
"Сейчас наши медработники обзванивают и опрашивают только тех, кто не имеет доступа к компьютеру, что облегчает и без того напряженный график специалистов поликлиники", – отмечает Ольга Павловна.
Пока в программе работают только врачи поликлиники №9, но разработкой уже заинтересовались представители медучреждений региона.