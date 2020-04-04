В Тюменской области ТРЦ закрыты до 12 апреля

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области подписал изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности". Документ опубликован на портале правовой информации.

Запрет на проведение любых массовых мероприятий в регионе продлен до 30 апреля. По-прежнему будут закрыты ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, кальянные. Рестораны, кафе могут работать только на вынос и доставку по заказам.

Граждане старше 65 лет до 30 апреля должны соблюдать режим самоизоляции.

Все образовательные учреждения региона, за исключением детсадов, до указанного дня продолжат дистанционное обучение, а обучающиеся из малоимущих семей и с ограниченными возможностями здоровья будут получать продуктовые наборы.

Поездки школьников, творческих, спортивных коллективов в другие муниципалитеты, регионы или страны отменяются.

Вахтовики, как и граждане, приехавшие из-за рубежа, теперь обязаны уведомлять Роспотребнадзор о своем прибытии в регион. По возвращении они должны сообщить о себе на горячую линию по тел.: 8-800-234-35-22 и самоизолироваться в квартире, доме или на даче на 14 дней - не выходить из дома, исключить посещение места работы, учебы, иных общественных мест. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно вызвать на дом врача.

Работодатели в обязательном порядке должны обеспечивать дезинфекцию помещений, проверять температуру у сотрудников, обеспечить офисы антисептиками. Подобные требования прописаны для владельцев транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки и руководителей управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд.

Деятельность ТРЦ, предприятий розничной торговли приостановлена до 12 апреля. Продолжают работу аптеки, магазины с товарами первой необходимости, а также зоомагазины, интернет-магазины и предприятия розничной торговли, осуществляющие дистанционную торговлю, без доступа посетителей в торговый зал.

До 12 апреля продлен запрет на посещение парков и скверов, приостановлена работа спа и фитнес-центров.