Пожилые работающие тюменцы должны получать электронные больничные листы дистанционно

r72.fss.ru r72.fss.ru

Далее в сюжете Учебный год в российских школах могут продлить до 8 июня

Работники старше 65 лет должны оформлять листок нетрудоспособности на период самоизоляции с 6 по 19 апреля в электронном виде, без личного обращения в медицинское учреждение и к работодателю. Об этом рассказала руководитель Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко.

"Все работающие граждане 65 лет и старше имеют право на больничный листок, который будет выдан единовременно на период с 6 по 19 апреля. Для того, чтобы получить этот листок нетрудоспособности и пособие по нетрудоспособности, необходимо сообщить о своем намерении работодателю посредством телефонного звонка, смс-сообщения или электронной почты", - рассказала она.

Лично обращаться к работодателю не нужно, документ будет оформлен в электронном виде, подчеркнула руководитель регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

"В дальнейшем работодатель будет передавать сведения в Фонд социального страхования тоже дистанционно", - отметила Динара Поштаренко.

Работнику не нужно обращаться в медицинское учреждение. После передачи работодателем сведений Фонд социального страхования оформляет электронный листок нетрудоспособности, а затем в течение 7 календарных дней производит начисление и выплату пособия.

Электронный листок нетрудоспособности будет оформляться единовременно, сразу с 6 по 19 апреля. Выплата будет произведена за этот же период.

Сотрудники Фонда социального страхования РФ готовы ответить на все возникающие у работодателей вопросы по телефону горячей линии 8-800-302-75-49. Телефон Тюменского регионального отделения - 799-747.

Работники могут получить сведения об оформлении им электронного листка нетрудоспособности и начислении пособий через личный кабинет на сайте "Госуслуги".

Евгений Бабенко