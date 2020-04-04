Врач назвал категорию людей, более уязвимых к коронавирусу

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Люди, страдающие онкологическими заболеваниями - группа риска по коронавирусной инфекции, сказал врач онколог МКМЦ "Медицинский город" Артем Кельн.

"Безусловно, все пациенты с онкологическими заболеваниями - в зоне риска. Но следует отделять тех, кто уже излечены и находятся под диспансерным наблюдением. Группа пациентов, которые сейчас проходят химеотерапевтическое, лучевое или хирургическое лечение - под пристальным вниманием, потому что она наиболее уязвима, требует более длительного наблюдения и коррекции лечения", - отметил врач-онколог.

Пациентам, излеченным на первой стадии злокачественного образования, стоит находиться в самоизоляции, даже если их ничего не беспокоит, советует Артем Кельн. Если же появляются новые симптомы, следует обратиться в поликлинику по месту жительства. При наличии показаний будет выдано направление в "Медицинский город".

Для профилактики коронавирусной инфекции в домашних условиях необходимо, в первую очередь, почаще мыть руки и соблюдать другие правила личной гигиены, отметил врач. Можно использовать ультрафиолетовые излучатели, которые убивают вирус. Главное условие - в помещении, где действует такой прибор, не должны находиться люди, иначе возможен ожог роговицы глаза.

"Если состояние онкологического пациента стабильно, и ему не требуется очный осмотр, не нужно приходить в медицинские учреждения. За необходимыми документами могут прийти родственники", - сказал врач онколог МКМЦ "Медицинский город".