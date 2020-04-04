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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Россия приостановила авиарейсы для вывоза соотечественников из-за рубежа

Общество, 11:14 04 апреля 2020

ria.ru

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Россия приостанавливает международные авиарейсы для вывоза соотечественников из-за рубежа с 4 апреля. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Гражданам, предоставившим сведения о себе, окажут необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей. Правительство России выделило на эти цели МИДу 500 млн рублей.

Сроки возобновления чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа на данный момент неизвестны.

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# авиаперевозки , коронавирус

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