Галина Шарухо ответила на популярные вопросы тюменцев о коронавирусе

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Главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо ответила на вопросы журналистов и пользователей социальных сетей, касающиеся выявления и профилактики коронавируса.

- Где в Тюмени делают анализы на коронавирус?

- В Тюменской области четыре лаборатории проводят анализы на определение коронавируса. Это лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии и лаборатории Областной клинической больницы № 1, кожно-венерологического диспансера и инфекционной больницы. Две лаборатории готовы получать тест-системы. Областная больница № 4 Ишима их уже получила и приступает к работе. Больница Тобольска подключится в ближайшее время.

Кроме этого сдать анализы на коронавирус можно в сети коммерческих медцентров "Доктор Арбидайло". О готовности нас также уведомил госпиталь "Мать и дитя". В ближайшее время и они начнут эту работу.

Мы провели учет приборной базы всех лабораторий, которые есть в регионе, и будем расширять возможности всех лабораторий, как государственных, так и негосударственных. Для нас важно увеличить объем тестирования.

- Кого проверяют в первую очередь?

• граждан, вернувшихся из-за рубежа и находящихся на самоизоляции,

• медицинских работников;

• людей, контактирующих с теми, у кого диагноз подтвержден лабораторно;

• людей 65+ с признаками ОРВИ.

В сутки в Тюменской области проводится около тысячи исследований на коронавирус. Планируем наращивать эти мощности.

- Насколько важно людям соблюдать социальную дистанцию?

- Социальная дистанция имеет большое значение, поскольку главный механизм передачи возбудителя коронавируса – воздушно-капельный. Нельзя близко находиться друг к другу в магазинах, аптеках, общественном транспорте. Режим самоизоляции, который введен указом президента и постановлением губернатора, как раз предусматривает разобщение. Все это позволит прервать передачу инфекции от человека к человеку и снизить интенсивность распространения заболевания.

По рекомендации Роспотребнадзора глава региона Александр Моор в постановлении указал, что организации и предприятия должны отмаркировать места общего пользования, магазины, аптеки, аэропорты, чтобы людям было проще соблюдать эту дистанцию.

- Что такое режим самоизоляции?

- Самоизоляция важна для разобщения людей. Режим самоизоляции предполагает, что люди ограничивают себя в общении. Тем, кто вернулся из-за границы, нужно уведомить нас об этом, им всем выдается постановление главного государственного санитарного врача РФ по субъекту на соблюдение режима самоизоляции и профилактических мер, которые минимизируют риски заражения.

- Как вы проверяете, исполняет ли человек карантин?

- Соблюдение режима проверяется. Эту работу Роспотребнадзор проводит совместно с УМВД России по Тюменской области.

Мы создали 30 бригад только в Тюмени. В каждой из них работают сотрудники управления Роспотребнадзора или центра гигиены и эпидемиологии и представители УМВД. Сформирована база тех, кто должен находиться на самоизоляции. Определяются адреса, по которым эти бригады выезжают.

Более 2 тыс. адресов уже проверено и выявлено около 20 случаев нарушений. По всем случаям составлены протоколы об административном правонарушении.

Выявленные после 1 апреля нарушения будут рассмотрены согласно изменениям, внесенным на днях в КоАП. Мы работаем с контактными, которые должны находиться в самоизоляции, и составляем протоколы на тех лиц, которые нарушают предписанный им Роспотребнадзором режим.

Что касается граждан, не соблюдающих режим самоизоляции, введенный правительством региона, то в отношении них сотрудники полиции составляют протоколы, осуществляют контроль.

- Как контролируется работа предприятий, проводят ли рейды?

- Рейды проводят, много звонков приходит на горячую линию от жителей города. Они звонят и говорят о тех предприятиях, которые не приостановили деятельность. Поэтому мы проводим проверки этих организаций, составляем протоколы о временном запрете деятельности. Все эти материалы будут направлены в суд.

С изменениями в КоАП можно ознакомиться в правовых базах. Те протоколы, которые составлены до 1 апреля, будут рассматриваться по старому административному кодексу.

- Что посоветуете жителям региона?

- Нам всем очень важно понять, что только от нас самих, от нашей дисциплинированности, от понимания серьезности ситуации зависит то, как мы пройдем этот непростой период. Необходимо, чтобы все соблюдали те режимы, которые сегодня предписаны в Указах президента и в постановлениях губернатора.

Не нарушайте принцип самоизоляции, не выходите без необходимости из дома, ограничьте все контакты.

Соблюдайте профилактические меры. В первую очередь - это дезинфекция, частое мытье рук, ограничение общения.

Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

Используйте средства индивидуальной защиты. Если вы выходите в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, обязательно надевайте маску. Вернувшись домой, тщательно вымойте руки и обработайте их антисептиками.

Татьяна Тихонова