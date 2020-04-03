Крупнейшие банки объявили о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

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Крупнейшие банки объявили о кредитных каникулах для пострадавших от коронавирусной инфекции. В большинстве случаев заемщикам необходимо оставить заявку на сайте, приложив отсканированный больничный лист.

ВТБ

Все заемщики, получившие больничный по причине болезни или карантина, в том числе по уходу за несовершеннолетним ребенком, в результате COVID-19, а также клиенты, которые вынужденно находятся за границей из-за закрытого авиасообщения с Россией, могут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке.

Сбербанк

Физические лица. Для клиентов, пострадавших от коронавируса: заболевших, находящихся на вынужденном карантине, частично потерявших доход, а также испытывающих временные трудности с погашением регулярных платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса, банк готов в индивидуальном порядке предоставить кредитные каникулы до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек. Подача заявки доступна онлайн. Понадобится предоставить подтверждающий документ.

Представители малого и среднего бизнеса. Участникам зарплатного проекта могут предоставить беспроцентный кредит на выплату зарплаты, срок - 6 месяцев, также предусмотрена реструктуризация долга.

Россельхозбанк

Физические лица. Для клиентов, пострадавших от коронавируса (заболевание либо карантин). Отсрочка по погашению кредитных обязательств может быть предоставлена сроком до 3 месяцев.

Подробности по телефону: 8 (800) 100-0-100. Звонок бесплатный.

Банк "Открытие"

Кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, срок - от 1 до 3 месяцев. Доступны клиентам, у которых есть хотя бы один из документов: больничный лист со сроком нетрудоспособности от 10 дней и датой открытия не ранее 01.03.2020, документальное подтверждение снижения дохода более чем на 30%

Московский кредитный банк (МКБ)

Отсрочка платежа на 2 месяца гражданам, чьи доходы сократились более чем на 30%; гражданам потерявшим работу; гражданам, заболевшим коронавирусом. Для клиентов, которые на обязательном карантине, как в России, так и за ее пределами, отменены штрафы на просрочку по платежам в случае, если штраф начислен один раз в течение первых 6 месяцев получения.