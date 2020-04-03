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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более шестисот случаев коронавируса подтвердилось в России за сутки

Общество, 17:40 03 апреля 2020

АСИ | Фото: АСИ

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601 случай коронавирусной инфекции COVID-19 подтвержден за последние сутки в в 32 регионах России, сообщает Роспотребнадзор.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что в последние две недели граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции либо контактировали с приехавшими людьми. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 тыс. 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. За весь период выписан по выздоровлению 281 человек.

Распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран европейского региона. Специалисты напоминают о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Напомним, что в Тюменской области подтверждены пять случаев заражения у пациентов, находившихся в Тюменской областной инфекционной клинической больнице в связи с подозрением на коронавирус.

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# коронавирус , профилактика

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