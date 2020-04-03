РЖД отменяет поезда
Далее в сюжете В упоровских магазинах усилены профилактические меры
Более 50 поездов дальнего следования отменит РЖД, у 37 поездов сократится периодичность курсирования, сообщает компания.
"Из-за снижения пассажиропотока в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда", - говорится в сообщении.
С порядком возврата билетов можно ознакомиться здесь.
Список поездов здесь.