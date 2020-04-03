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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

РЖД отменяет поезда

Общество, 16:35 03 апреля 2020

www.rzd.ru/ | Фото: www.rzd.ru/

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Более 50 поездов дальнего следования отменит РЖД, у 37 поездов сократится периодичность курсирования, сообщает компания.

"Из-за снижения пассажиропотока в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда", - говорится в сообщении.

С порядком возврата билетов можно ознакомиться здесь.

Список поездов здесь.

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# коронавирус , РЖД

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