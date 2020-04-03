В упоровских магазинах усилены профилактические меры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Дополнительные меры в связи с профилактикой распространения коронавируса организовали во всех работающих магазинах Упоровского района.

Сотрудники обеспечены медицинскими масками, перчатками, средствами дезинфекции. В торговых точках в соответствии с постановлением губернатора региона Александра Моора и рекомендациями Роспотребнадзора нанесена разметка, чтобы между покупателями было не менее полутора метров. Это подтвердила проверка, которую провели специалисты комитета экономики и прогнозирования администрации муниципалитета и главы сельских поселений.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" старший продавец магазина "Продукты" в селе Упорово Светлана Ермакова, покупатели к подобным мерам относятся с должным пониманием.

"Мы работаем в масках, перчатках, несколько раз в день поверхности, с которыми контактируют покупатели, протирают с использованием дезинфицирующих средств. На прилавке стоит санитайзер, чтобы люди могли им воспользоваться. Тем, кто не замечает разметку, подсказываем, просим соблюдать необходимую дистанцию от других покупателей", - рассказала старший продавец.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Кургузова