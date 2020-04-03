  • 3 апреля 20203.04.2020пятница
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В упоровских магазинах усилены профилактические меры

Общество, 16:41 03 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области пять новых случаев COVID-19 выявили со второго раза

Дополнительные меры в связи с профилактикой распространения коронавируса организовали во всех работающих магазинах Упоровского района.

Сотрудники обеспечены медицинскими масками, перчатками, средствами дезинфекции. В торговых точках в соответствии с постановлением губернатора региона Александра Моора и рекомендациями Роспотребнадзора нанесена разметка, чтобы между покупателями было не менее полутора метров. Это подтвердила проверка, которую провели специалисты комитета экономики и прогнозирования администрации муниципалитета и главы сельских поселений.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" старший продавец магазина "Продукты" в селе Упорово Светлана Ермакова, покупатели к подобным мерам относятся с должным пониманием.

"Мы работаем в масках, перчатках, несколько раз в день поверхности, с которыми контактируют покупатели, протирают с использованием дезинфицирующих средств. На прилавке стоит санитайзер, чтобы люди могли им воспользоваться. Тем, кто не замечает разметку, подсказываем, просим соблюдать необходимую дистанцию от других покупателей", - рассказала старший продавец.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Кургузова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , магазины , покупки , продукты питания , профилактика , Упоровский район

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:17 03.04.2020Культурная жизнь в Тюменской области: подборка полезных онлайн-ресурсов
17:50 03.04.2020Работающие тюменцы старше 65 лет могут получить листок нетрудоспособности
17:42 03.04.2020Ольга Кузнечевских: оперативный штаб внимательно следит за соблюдением рекомендаций в ситуации с коронавирусом
17:40 03.04.2020Более шестисот случаев коронавируса подтвердилось в России за сутки