В Тюменской области пять новых случаев COVID-19 выявили со второго раза

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Еще у пяти человек подтвердился положительный результат исследования на коронавирус за минувшие сутки. Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Все эти люди находились под контролем. Хотя первичные анализы, которые у них были взяты, были отрицательными, повторные исследования дали положительный результат. Это говорит о том, что успокаиваться после первого анализа нельзя. Если вам предписано находиться на самоизоляции или карантине, то необходимо продолжать соблюдать этот режим, потому что результат исследования на коронавирус может оказаться положительным и на второй, и на третий раз", - подчеркнула заместитель губернатора.

По словам Ольги Кузнечевских, из пяти человек, у которых коронавирус был подтвержден за прошедшие сутки, трое находятся в состоянии средней тяжести.

"Это пожилые люди, их состояние здоровья отягощено другими заболеваниями. Не зря мы просим оставаться дома и детей, и молодых людей, и взрослых граждан старше 65 лет", - подчеркнула она.

Ситуация в Тюменской области складывается так: всего заболело 11 человек, четверо выписаны, и на сегодня семь человек находятся под наблюдением врачей.

"Все больные, у которых положительный результат на коронавирус, находятся в областной инфекционной больнице на улице Комсомольской. В больнице на улице Котовского нет больных коронавирусом", - отметила заместитель губернатора.

Евгений Бабенко