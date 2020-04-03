В Тюменской области выявили пять новых случаев заражения COVID-19

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Для пяти пациентов, находившихся в Тюменской областной инфекционной клинической больнице в связи с подозрением на коронавирус, пришло лабораторное подтверждение положительного результата, сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

"Люди, у которых подтвердился диагноз, к этому моменту уже находились в больнице, получали лечение. Надо сказать, что лечение для пожилых людей не всегда так эффективно, как мы бы хотели, из-за того, что обостряются хронические заболевания. Поэтому сейчас у нас три возрастных человека со спектром хронических заболеваний, которые находятся в тяжелом состоянии. Еще четыре человека тоже получают лечение, они в удовлетворительном состоянии", - сообщила заместитель директора департамента здравоохранения.

Два новых заболевших коронавирусом прилетели из-за границы, добропорядочно заявили о себе и находились на контроле. Еще двое контактировали с ранее заболевшим тюменцем. Пятый заболевший посещал Москву. Уже с момента их изоляции началась отработка возможных контактов, на сегодня все результаты отрицательные.

Сегодня в областной инфекционной больнице находится 29 человек. Двух пациентов выписали с выздоровлением. Таким образом, на 3 апреля в регионе зарегистрировано 11 случаев заболевания коронавирусом, из них 4 пациента выздоровели.

Евгений Бабенко