В Викуловском районе приняты все меры по профилактике коронавируса

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Все рекомендованные меры для снижения распространения коронавирусной инфекции приняты и соблюдаются в Викуловском районе.

Об этом рассказала заведующая объединенным филиалом № 2 "Викуловская районная больница" Областной больницы № 4 Ишима Оксана Черепанова. На особом контроле, по ее словам, граждане, вернувшиеся из-за границы. "Всех их мы знаем и контролируем. Сразу же взяли анализы, ни у одного коронавирусной инфекции не выявлено", - сказала Оксана Черепанова.

Бригада, которая выезжают к таким пациентам, обеспечена специальными халатами, масками, респираторами. Если гражданин вернулся из-за границы без признаков респираторных заболеваний, мазок у него берут на десятый день после приезда. Тем, кто прибыл с насморком, кашлем или температурой, придется сдать мазок трижды: в первый, третий и десятый дни после приезда. Также на дому проводят забор крови, анализ готовится в течение суток.

Изменился в связи с ситуацией и режим работы поликлиники. Пациентам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями организована доставка рецептурных лекарств на дом. Чтобы ее оформить, нужно позвонить в регистратуру или участковому терапевту, он выпишет рецепт и передаст его в аптеку. По адресу заказ доставит социальный работник.

По словам Оксаны Черепановой, ограничена плановая госпитализация, медосмотры, диспансеризация, закрыт дневной стационар. Всех, кто был записан на узи, к стоматологу, в физиокабинет, медработники обзвонили заранее. Приостановлены выезды специалистов из Абатского. Экстренная помощь работает в прежнем режиме.

"Граждане должны понять, принять и соблюдать новые меры. Ситуация серьезная, расслабляться некогда. Мойте чаще руки, шейте маски, оставайтесь дома - это главные рекомендации в этот непростой период", - обратилась Оксана Черепанова к жителям региона.

Евгения Шевцова