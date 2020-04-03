Молодогвардейцы призывали тоболяков соблюдать масочный режим

| Фото: instagram Алексея Жарновского | Фото: instagram Алексея Жарновского

Далее в сюжете Заключенные исправительной колонии в Тобольске шьют маски

Флешмоб, призывающий тоболяков заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, запустили в социальных сетях тобольские молодогвардейцы, сообщает городская администрация.

Фото в медицинских масках с хештегом #Тобольскнаденьмаску сначала появились на страницах членов "Молодой Гвардии", позже к флешмобу присоединились сотрудники администрации, больницы, блогеры.

"В первую очередь мы хотим донести до наших земляков, что сейчас очень важно соблюдать правила личной гигиены, носить средства индивидуальной защиты. Мы все находимся на самоизоляции и вынуждены общаться в социальных сетях, поэтому здесь и нужно в очередной раз напомнить, что наше здоровье находится в наших руках", - рассказал руководитель местного отделения "Молодой Гвардии" Алексей Жарновский.

Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно на своей странице в социальных сетях выложить фото в медицинской маске, сопроводив его хештегом акции.