Заключенные исправительной колонии в Тобольске шьют маски

| Фото: администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

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Заключенные исправительной колонии №13 в Тобольске начали производство гигиенических масок, сообщает администрация Тобольска.

Реализуются они в местные предприятия, учреждения, а также для населения. Так, с исправительной колонией №13 заключены договоры на производство и поставку 15 тыс. масок в Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие, 10 тыс. масок – в областную больницу №3, 3 тыс. масок – в Михайловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, 500 масок – в торговый комплекс "Лента", и 125 штук – в компанию "Жилстрой".

Кроме того, пошивом масок занимается местное предприятие "Ситцевый край", ателье ИП Панишева Н.П. и ателье ИП Погорелова Т.А.

А 1 апреля в аптечную сеть Тобольского филиала ОАО "Фармация" поступило также 8 тыс. 450 гигиенических одноразовых масок.