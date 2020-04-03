Более восьмидесяти волонтеров придут на помощь жителям Ялуторовского района

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

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88 добровольцев Ялуторовского района получили сертификаты о прохождении курсов по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации. Волонтеры помогают не только одиноким и одиноко проживающим людям пожилого возраста, но и инвалидам, одиноким матерям с детьми до трех лет неполным семьям с двумя и более детьми инвалидами, сообщает администрация Ялуторовского района.

Работа диспетчерской службы организована на базе комплексного центра социального обслуживания населения. С 8 до 19 часов жители района могут обратиться в специальную диспетчерскую службу по номеру 8 (34535) 2-04-55. Добровольцы доставят им на дом продукты питания, предметы первой необходимости, лекарственные препараты, а также окажут психологическую и консультационную помощь.

Так, например, продуктовый набор, медицинские маски и антисептик принесли ветерану Великой Отечественной войны Геннадию Гилёву. Соцработники рассказали о мерах защиты, порекомендовали оставаться дома, а при наличии простудных и иных заболеваний вызывать врача на дом. Фронтовик пристально следит за развитием ситуации и в курсе всех событий, однако советы волонтеров выслушал внимательно.

"Конечно, я слушаю новости и знаю, что главной мишенью вируса становимся мы – старики, поэтому уже давно принял меры предосторожности. Маски обязательно буду надевать при необходимости. Теперь выхожу только во двор покормить собаку", - сказал ветеран.