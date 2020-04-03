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Как дезинфицировать жилье в период коронавируса, рассказали эпидемиологи

Общество, 13:41 03 апреля 2020

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Дверные ручки, выключатели, ручки шкафов - первое, что необходимо дезинфицировать в жилье. Чистота – залог здоровья: как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время коронавирусной инфекции рассказали в Роспотребнадзоре.

Дверные ручки вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором. Мыть нужно те ручки, к которым прикасаетесь, когда приходите домой до того, как вымыли руки с мылом. После обработки дверных ручек обязательное вымойте руки с мылом.

Выключатели протрите салфеткой с антисептиком. Если в доме все здоровы, часто протирать выключатели нет необходимости. Если в доме есть больной человек, протирать нужно после каждого использования.

Ручки шкафов вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.

Спинки стульев, не обитые тканью и мягким пористым материалом мойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.

Письменный стол вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома. Журнальные столики и прочие жесткие поверхности: открытые полки с книгами, крышки комодов, тумбочек мойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.

Кухонные столешницы мойте с применением средств бытовой химии или протрите салфеткой с антисептиком на основе спирта. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования и приема пищи.

Бытовая техника - протрите панели управления салфетками с антисептиком на основе спирта во время уборки дома.

Смесители вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования.

Раковины мойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования.

Туалетные принадлежности: зубные щетки, расчески дополнительно обработайте салфетками с антисептиком на основе спирта, если в доме есть больной человек.

Туалет: унитаз, ванна, душевая кабина, биде мойте в последнюю очередь, используйте дезинфицирующие средства на основе хлора.

Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора.

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# дезинфекция , дом , инфографика , Роспотребнадзор

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