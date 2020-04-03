Ольга Кузнечевских: оперативный штаб внимательно следит за соблюдением рекомендаций в ситуации с коронавирусом

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Областной оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса внимательно следит за тем, как население реагирует на рекомендации и есть ли риск возникновения инфекционного очага, и принимает решения по ситуации. Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Все, что касается режима дезинфекции, - задача работодателей. Мы можем только дать рекомендации. Задача учредителей и руководства – обеспечить безопасность сотрудников и посетителей. Это касается аптек, магазинов, транспорта. Поэтому, если учредитель того или иного предприятия готов и может сделать все для безопасности, то он должен это сделать", - подчеркнула заместитель губернатора

Что касается тестов для прибывших из-за рубежа, то решение о заборе анализов на коронавирус принимает только врач, вновь отметила Ольга Кузнечевских.

"Если сегодня вы обратились за помощью и у вас есть опасения, что вы заболели, вы вызываете врача на дом, и он принимает решение. Группа риска - это люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями - у них на сто процентов берут анализы", - сообщила она.

Евгений Бабенко