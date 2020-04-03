Работающие тюменцы старше 65 лет могут получить листок нетрудоспособности

r72.fss.ru r72.fss.ru

Работающие жители региона старше 65 лет могут оформить листок нетрудоспособности на период самоизоляции с 6 по 19 апреля.

Как рассказала управляющая Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования Динара Поштаренко, это можно сделать дистанционно.

"Гражданину достаточно уведомить своего работодателя по телефону, электронной почте или смс. Больничный лист оформят на основе сведений, которые работодатель передаст в Фонд социального страхования. Пособие по такому листку выплатят напрямую застрахованному", - пояснила Динара Поштаренко.

Она напомнила о необходимости соблюдать рекомендации специалистов и оставаться дома. Это касается не только граждан старше 65 лет, но и всех, кто заботится о здоровье своем и своих близких.

Евгения Шевцова