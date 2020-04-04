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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Общественники помогут патрулировать улицы Тюмени

Общество, 12:24 04 апреля 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

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Полицейские и представители администрации Тюмени будут информировать горожан о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Такое решение принято на городском оперативном штабе по профилактике распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте администрации областного центра.

Патрулирование улиц города началось 4 апреля. Узнать представителей оперативного штаба легко. Они одеты в оранжевый жилет и имеют специальные бейджи с несколькими степенями защиты от подделки. Сотрудники будут соблюдать все правила - носить маски и придерживаться установленной дистанции.

В ежедневные маршруты представителей оперативного штаба входят детские и спортивные площадки, парки, автостоянки, придомовые территории. В случае спорных ситуаций будет вызван наряд полиции.

Напомним, что с 3 апреля на территории Тюменской области усилены меры против распространения коронавируса. В целях личной и общественной безопасности следует соблюдайте всеобщий режим самоизоляции, независимо от возраста и состояния здоровья.

Жители не должны покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии не более ста метров от дома.

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# коронавирус , самоизоляция

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