Мазуркевич пояснила, как получить выплаты по безработице в Тюменской области

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Документы, необходимые для получения пособия по безработице, следует отправлять в центры занятости по месту жительства в электронном виде. Об этом рассказала директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич.

"Очень много звонков поступает на нашу горячую линию и в центры занятости. Они связаны с государственными гарантиями безработным - пособиями по безработице. В период введенного в регионе режима повышенной готовности заявления о предоставлении пособий по безработице рассматриваются преимущественно в дистанционном порядке", - рассказала Надежда Мазуркевич. Необходимые для этого документы также можно направить в электронной форме, в виде сканов.

Если в течение 10 дней центр занятости не сможет подобрать работу, на 11-й день человек признается безработным, с этого момента ему назначается пособие.

"С 30 марта максимальный размер пособия по безработице увеличен до 12 тысяч 130 рублей. С учетом районного коэффициента в Тюменской области максимальный размер пособия по безработице - около 14 тысяч рублей. Для сравнения - раньше этот показатель составлял около 8 тысяч рублей", - сообщила директор областного департамента труда и занятости населения.

Информацию о том, куда обратиться для получения пособия по безработице, а также о режиме работы центров занятости можно получить на интерактивном портале органов труда и занятости Тюменской области. Документы в электронном виде можно отправить в любое время.